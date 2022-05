Aeroporto, la protesta: "Obbligati a dividerci in gruppi per riempire tutti i taxi"

Volevo segnalare l'operato scorretto dei tassisti che domenica 29 maggio hanno obbligato i passeggeri del volo Genova-Palermo (atterrato con 3 ore di ritardo) a dividersi in gruppi omogenei in maniera tale da riempire tutte le vetture taxi in attesa all'aeroporto. Hanno letteralmente fatto muro per evitare che un passeggero potesse salire su una vettura con suoi conoscenti. Decidono loro su che vettura e con chi viaggiare altrimenti a quanto dicono non forniscono il servizio! È una situazione a dir poco scandalosa e poco legale in un aeroporto che visti i nomi a cui è intitolato dovrebbe essere esempio di legalità. Sono un lettore che viaggia molto ma ciò non mi era capitato neanche nei Paesi in via di sviluppo. Faccio presente che non vi era personale delle forze dell'ordine né dentro né fuori dallo scalo.