"I minori e le problematiche dell'età evolutiva": una tavola rotonda dedicata al benessere

I minori e le problematiche dell'età evolutiva: in programma a Palermo il 18 Dicembre 2021 una Tavola Rotonda dedicata al Benessere, organizzata dallo Spazio PsicoBrain della Dottoressa Angela Ganci Infanzia, adolescenza, disagio psichico, patologie invalidanti quali Autismo e ADHD, ovvero difficoltà emotive, quali depressione e ansia, ma anche la difesa dei diritti del bambini da parte delle Istituzioni e la condizione dei bambini nati e cresciuti in territori a rischio, come il Continente Africano: questi alcuni degli interessanti temi di trattazione della Tavola Rotonda organizzata dallo Spazio PsicoBrain della Dottoressa Angela Ganci, noto psicologo psicoterapeuta di Palermo.

Attraverso la partecipazione di molteplici Realtà del territorio siciliano e italiano, il dibattito coinvolgerà i temi sopracitati, ma anche quelli relativi alla violenza, all'omofobia e alla prevenzione. Il momento di confronto beneficia della partecipazione di eminenti Realtà associazionistiche quali il CONADI, il Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza del Comune di Palermo e gli Stati Generali delle Donne. All'interno della tavola rotonda è prevista la presentazione dell'ultimo Volume della Dr.ssa Ganci edito da Youcanprint in lingua spagnola dal titolo Pianeta Scrittura, Speciale "Medicina e Benessere".

Previsto uno speciale Reading del Volume in lingua spagnola a cura della Professoressa Villanueva G., Istituto Cervantes di Palermo. L'evento si terrà Sabato 18 Dicembre 2021, a partire dalle ore 16. Sede prescelta, il prestigioso Hotel Mercure Palermo Centro, sito in via Mariano Stabile, possibilità di collegamento da remoto attraverso piattaforma Google Meet. Seguiranno maggiori aggiornamenti in prossimità dell'evento, di seguito la locandina provvisoria