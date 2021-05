Sorpresa nell'acconto Tari: ecco la Tefa

Nel nuovo avviso di pagamento dell'acconto Tari 2021 viene riportato esplicitamente il codice tributo Tefa (tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente), a favore della Città metropolitana.

Una tassa ad oggi sconosciuta, di cui nessuno ha mai parlato, e che a sorpresa compare quest'anno. Finora infatti il versamento avveniva insieme alla tassa sui rifiuti, ora dovrà essere versato distintamente dalla Tari.

Così però sembra un'altra tassa appioppata ai cittadini, sempre più in difficoltà dopo un anno di pandemia dove c'è chi ha perso il lavoro e chi non ha come vivere. E che che cosa importa se la nostra città oltre a puzzare, continua ad essere sporca, è piena di rifiuti, non ha più un servizi di spazzamento (vedi via Spagna dove aspettiamo il vento per spazzare)...