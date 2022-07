Sos per le tartarughe del Giardino delle rose: "Nuotano nella melma, salviamole"

Giardino delle rose, Palermo: questa è la condizione in cui vivono perennemente queste tartarughe. L'acqua è color verde melma, sono affamate ed hanno pochi appigli sui quali emergere per prendere il sole. Appena vedono gente che si avvicina alla loro vasca, letteralmente, elemosinano cibo. Il guardiano asserisce che non è compito suo pulire (dovrebbero venire quelli del Comune) e dare da mangiare. Chi bisogna contattare per dare dignità a queste povere creature? Sono pur sempre esseri viventi che necessitano aiuto. Grazie per l’attenzione.