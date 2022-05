Giardino Inglese, vasca senz'acqua: tartarughe e anatre salvate dalle guardie zoofile

Gallery













In seguito alle numerose telefonate arrivate alla nostra segreteria, le nostre guardie zoofile sono intervenute salvando da morte certa due tartarughe marine rimaste dimenticate sotto il sole nella vasca prosciugata del parco Piersanti Mattarella sotto il sole . Le tartarughe sono state recuperate e spostate in un'altra vasca del parco. Rimangono le due anatre per le quali interverremo stamattina sarà fatto un intervento per superare la mancanza di acqua nella vasca, posizionandone una temporanea all'interno viste le alte temperature di questi giorni .