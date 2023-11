Spazzatura non raccolta in via Pacinotti: "Non possiamo non pagare la Tari a fronte di un servizio così efficiente..."

Palermitani, il 4 dicembre scade la Tari. Non possiamo non pagare a fronte di un servizio così efficiente... In via Pacinotti, oltre a non potare gli alberi (sono arrivati al quinto piano), da lunedì non viene raccolta la spazzatura. Per il piacere della vista e dell'olfatto, il Comune e la Rap ci deliziano con questo spettacolo, indegno di una città civile. L'importante però è occuparsi del cambio degli assessori o delle retribuzioni autodeterminate. O tempora, o mores!