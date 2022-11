Tari: "Totale inefficienza del Comune"

Il comune di Palermo lamenta l’evasione dal pagamento della Tari. Continuo a ricevere cartelle di pagamento della tassa sui rifiuti per l’anno 2021 relative ad un immobile nel quale non risiedo più dal settembre 2020. Naturalmente ho regolarmente pagato la tassa per la nuova abitazione. Nessuna risposta alle diverse pec inviate, impossibile parlare con qualcuno. Sono riuscito ad ottenere un appuntamento presso gli uffici di piazza Giulio Cesare per agosto 2023. A cosa serve la posta elettronica certificata per il comune di Palermo? Una vergogna.