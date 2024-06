Una targa in memoria di Padre Pino Puglisi sul tram della linea Roccella Forum-Stazione centrale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una targa in memoria di Padre Pino Puglisi da apporre sulla carrozza n.1 della linea 1 Tram Roccella /Stazione Centrale. È quanto chiedono, con una apposita mozione votata in sede di Consiglio della II Circoscrizione, il Consigliere Colletti Giovanni e il Presidente Federico Giuseppe. Abbiamo ricevuto segnalazioni da diversi utenti del tram che sulla carrozza in questione (intitolata appunto a Padre 3 P) l'unico riconoscimento è un adesivo posto sul muso delle cabine di guida.

"Sarebbe bello - dichiarano Colletti e Federico - poter dare un segnale ancora più forte in memoria di Padre Puglisi apponendo una targa all'interno della carrozza in maniera da essere ancora più visibile agli utenti, molti dei quali ignari di tale intitolazione, fra l'altro proprio perché il percorso di tale linea percorre il quartiere Romagnolo da cui il Prete proveniva e dove si trova attualmente ed è meta di tanti fedeli e turisti la sua casa. Speriamo - concludono il consigliere Colletti e il presidente Federico - che l'amministrazione Comunale sia sensibile, di concerto con Amat, a dare questo ulteriore segnale di legalità rendendo ancora più visibile e viva la memoria di Padre Pino Puglisi seppur con una semplice targa".