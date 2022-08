Ma il "tappo" in via Roma invece quando salterà?

Non ricordo più in quale anno dovevano finire i lavori in via Roma, angolo via Amari. Oltre al disagio procurato a chi deve andare in direzione della stazione (su strade che chiamarle asfaltate è un eufemismo!), crea una vistosa interruzione sula cosidetta "ramba" palermitana, cioè, via Emerico Amari. Domanda: è possibile conoscere la situazione su questo cantiere? A che punto siamo? A quando la riapertura e la sistemazione delle strade limitrofe? Grazie Tony 54