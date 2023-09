Via Villafranca: "Bene il rosso per le piste ciclabili, ma quando si provvederà a ridipingere le strisce pedonali"

Oggi ho notato con stupore che è stata rifatta la pista ciclabile in via Principe di Villafranca, rinnovata con un bellissimo manto stradale rosso scuro, che ricorda molto il red carpet delle mostre del cinema. Iniziativa lodevolissima, per carità. Mi chiedo solo quando si provvederà anche a ridipingere le strisce pedonali, che, in tutta via Libertà e nel resto della città, sono assolutamente invisibili, dello stesso colore dell'asfalto. Mi chiedo anche con quale criterio siano assegnate le priorità per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle vie cittadine.