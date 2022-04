Tampone di fine isolamento, dalla Casa del Sole "una storia che ha dell'assurdo"

Ieri mi sono recato alla Casa del Sole per effettuare un tampone di fine isolamento a mia moglie e alle mie bambine di 12 e 2 anni. Dopo un'attesa di tre ore, ci hanno comunicato che avrebbero dovuto fare il tampone alla Fiera. Da premettere, malgrado la convocazione fosse per la Fiera, che al telefono mi avevano garantito che avrebbero potuto fare il tampone anche alla Casa del Sole.

Anche perché il giorno prima mi ero recato personalmente alla Casa del Sole, questa volta per effettuare io il tampone per il fine isolamento e non hanno fatto alcun problema. Uno dei responsabili però ha insistito affinché andassimo alla Fiera, perché non potevano refertare un tampone previsto in un altro hub. Non credendo a tutta questa storia, ho atteso il nostro turno e i sanitari sono stati gentilissimi (anche se stremati) e hanno fatto il tampone a mia moglie e alle due bimbe. Il referto è arrivato immediatamente, confermando che la storia raccontata dal responsabile non era vera.

Tutta questa storia ha dell'assurdo e non mi capacito di come si possa essere così poco delicati e soprattutto così poco professionali.