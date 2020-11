"Siamo positivi al Covid, abbandonati a casa da 13 giorni"

Positivi al Covid e abbandonati a casa da 13 giorni. Nessuno si fa sentire, nessun servizio. Dopo il test al drive in dell’Asp, alla Fiera del Mediterraneo, siamo risultati positivi io e mia moglie. Ci ripetono un secondo tampone, quello molecolare, e mi riferiscono che devo aspettare 3-4 giorni per l’esito. Ma finora tutto tace. Ho provato a chiamare, giornate intere, ma nessuno si degna di rispondere. Dopo 13 giorni la dispensa e i vari rifornimenti stanno per finire, con due bambini in casa poi, I rifiuti si accumulano sempre più, sono i vicini che gettano per me qualche sacco di spazzatura. A casa i disagi aumentano. Siamo privi di ogni comunicazione e abbandonati dagli enti competenti. Non so per quanto posso resistere ma è sicuro che non farò mai più un tampone.