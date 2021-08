"Ma quando verranno potati gli alberi in via Libertà?"

Quotidianamente passo nella parte del marciapiede ciclabile di via Libertà con il monopattino rischiando ogni volta di sbattere il volto contro i rami bassi degli alberi non tagliati nel tratto travia Notarbartolo e piazza Croci. Non sono l'unico a quanto pare perché nel fermarmi a fare foto molte altre persone sono costrette ad abbassarsi mentre sono in bicicletta pur di non farsi cavare un occhio dalle piante. Occorre organizzare al più presto un taglio piante perché non ha senso avere una pista ciclabile se poi si rischia di farsi male.