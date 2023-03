Svolta continua in via Alcide De Gasperi: pochi la rispettano e tutti si sentono autorizzati a strombazzare il clacson

In via Alcide De Gasperi all'incrocio con via dei Nebrodi, da diversi mesi vige la svolta continua a destra in entrambi i sensi di marcia, regolata solo da un cartello stradale. Quando il semaforo è rosso però, molti automobilisti che impegnano la corsia di destra, si fermano aspettando il verde, anche se il semaforo ormai vale solo per la corsia centrale di via De Gasperi. Alcuni non vedono il segnale di svolta continua, altri pensano che se c'è il rosso bisogna fermarsi comunque. Altri ancora, quelli che si credono più furbi, superano i veicoli fermi nella corsia centrale mettendosi in quella destinata alla svolta, anche se poi devono proseguire dritto, assicurandosi in tal modo di ripartire per primi quando scatta il verde e risparmiando così quei 5 secondi determinanti nell'economia della loro giornata.

Il risultato di questi comportamenti è che gli automobilisti che devono svoltare a destra si trovano bloccati nell'attesa che il semaforo diventi verde. Questi ultimi, pur avendo pienamente ragione a essere irritati, si sentono però autorizzati a reagire strombazzando il clacson anche per 45 secondi consecutivi ovvero la durata del cambio del semaforo. Spesso questa reazione furibonda non produce l'effetto desiderato, perché chi blocca scorrettamente la corsia per la svolta continua resta fermo e imperturbabile o addirittura si infastidisce pensando di avere ragione. A subire un danno enorme durante tutto il giorno da questa situazione che va avanti ormai da quasi un anno, sono le persone che vivono o lavorano negli edifici che si trovano in prossimità di questo incrocio, in una strada che è già percorsa peraltro da tante ambulanze a sirene spiegate dirette verso l'ospedale di Villa Sofia e che negli orari di ingresso e di uscita degli studenti della vicina scuola media si trasforma immancabilmente in un inferno.

Perché non si prende in considerazione l'idea di installare un semaforo per segnalare la svolta continua, al posto o in aggiunta al cartello stradale, dato che i fatti dimostrano che il comportamento degli automobilisti è incorreggibile? Perché non si pensa eventualmente di realizzare una mini rotatoria in questo incrocio? E se queste soluzioni non convincono o non sono fattibili, perché la polizia municipale non interviene mai in questo incrocio? Perché non sanziona chi blocca la svolta continua da una parte e chi dall'altra abusa del clacson violando il codice della strada che all'art.156 stabilisce che il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale ed è inoltre vietato nei centri abitati, salvo i casi di effettivo e immediato pericolo? Se non si vogliono trovare delle soluzioni e non si vuole nemmeno vigilare, allora si rimuova la svolta continua, cosa che peraltro tutelerebbe meglio la sicurezza dei pedoni che attraversano la strada. Una cosa è certa infatti, così non si può andare avanti.