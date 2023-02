L'albero che cresce dentro uno spartitraffico: "L'immobilismo di Palermo in una foto"

L'esempio dell'immobilismo di questa città è ben rappresentato da questa foto. Ci troviamo nello svincolo della zona industriale di Brancaccio che conduce al centro commerciale Forum. Un arbusto che molto lentamente, ma da anni, cresce inesorabilmente all'interno dello spartitraffico. Si, avete letto bene: non c'è aiuola, solo uno spartitraffico. Mi chiedo come sia possibile ciò, o forse, vivendo da sempre a Palermo non dovrei chiedermelo.

Mi chiedo altresì come i componenti del corpo dei vigili urbani, che hanno una sede li vicino passando da li, non possano vedere questo albero che ora è anche diventato pericoloso invadendo quasi metà di entrambe le carreggiate, in un punto di assenza di luminosità in ore serali e subito dopo una curva. Cosa aspettiamo per rimuoverlo, che qualcuno, magari un motociclista abbia qualche incidente, per poi gridare allo scandalo o alla tragedia? Spero che chi di competenza proceda alla rimozione dell'arbusto.