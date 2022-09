Liquami in via Ammiraglio Rizzo

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oramai da alcuni mesi in diverse ore del giorno in via Ammiraglio Rizzo, all'altezza di via Porretti, piombiamo di colpo nel terzo mondo! Qualcuno, a piacimento, attiva una pompa di sollevamento di acque reflue che, sistematicamente, finiscono per strada spandendo odori nauseabondi. E' stato più volte segnalato e sono venuti alcuni incaricati della Rap che alla fine non hanno fatto niente. Considerando che si tratta di un problema che può riguardare la salute pubblica potrebbe intervenire pure l'Autorità Giudiziaria.