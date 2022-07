L'Addaura e lo sversamento quotidiano di liquami...

Gallery















Ci troviamo all'Addaura in un tratto di mare tra due stabilimenti balneari. Puntualmente ogni giorno alle 10 assistiamo al passaggio a riva che dura secondo la marea dai 15 ai 30 minuti, di un passaggio di intenso sversamento in mare di sapone, sapone da cucina, grasso, liquami, tappi di plastica resti di spazzatura. Tengo a precisare che la direzione dei liquami è da destra verso sinistra e non al contrario.

Ho inviato già la segnalazione alla Capitaneria di porto ma sono venuti a constatare passando con il gommone molto al largo, mentre il tutto avviene proprio a riva. Quindi non hanno visto niente, non è servito a nulla il loro passaggio. Quindi nessun intervento. Eppure tutti i giorni puntuali come un orologio svizzero alle 10 sversano e restano impuniti.