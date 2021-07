Suap, pratica per il suolo pubblico ferma da più di un mese

Sono il titolare del Food & Drink in piazza Vergine Maria, ho presentato la pratica al Suap per il suolo pubblico per la mia attività e dopo un mese e giorni ancora la pratica è ferma al palo. Pare perché il personale sia in ferie.

Quindi i commercianti non solo subiscono la crisi totale che stiamo vivendo ma hanno a che fare con un'Amministrazione che si pronuncia attiva ma che in realtà è totalmente assente. Sono pronto a denunciare alla Procura tutto l'ufficio.

Segnalazione arrivata alla redazione di PalermoToday da Salvo D'Asta