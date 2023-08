Santa Rosalia illumina i nostri figli

Che il 4 settembre la nostra Santa Patrona Rosalia possa illuminare i nostri giovani - non solo a Palermo - che vivono in un degrado morale tra droghe super alcolici che poi portano ad atti indegni come l'abuso sessuale.

Oggi vedere nei vicoli del centro storico tanti giovani strafatti di crack, di super alcolici, ragazze alla Vucciria che vomitano accasciate a terra, ragazzi fulminati da droghe allucinogene, è un colpo al cuore.

Io sono a favore della movida. La movida c'è in tutte le grandi città, ciò però non significa perdere coscienza essere preda di strupatori e viceversa diventare delinquenti che stuprano sotto effetto di super alcolici e droghe. Spero che le forze dell'ordine colpiscano con durezza chi spaccia crack a Ballarò e alla Vucciria.

Un appello lo rivolgo al presidente Schifani, al sindaco Lalgalla, al presidente dell'Autorità portuale Monti: so bene che quel "maledetto" cantiere al Foro Italico c'è da anni; certo non sono vostre responsabilità, perché oramai credo che siano passati 5 anni, ma fate presto per far completare i lavori e chiudete quel ritrovo di tossici, sbandati e disperati che dietro alle lamiere la notte danno il peggio dell'essere umano.

Chiudo dicendo che il 4 settembre Santa Rosalia possa illuminare le menti dei nostri giovani, che si possano godere la gioventù andando a ballare o allo stadio a tifare Palermo, ascoltando musica, facendo l'amore - ovviamente con coscienza e consapevolezza - che possano dedicarsi al nuoto, al calcio, allo sport in genere, al canto, al cinema, ma sempre lucidi: senza droghe, senza ridursi a larve. La vita è una: godetevela, ma senza distruggervela. Viva Santa Rosalia.