"Studenti come pinguini, qua si fa lezione con 10 gradi..."

La scuola deve essere luogo dove insegnamento e benessere vivono in simbiosi, ma così non è nel plesso della scuola media Dante Alighieri in via R. Marturano a Palermo; si, perchè da tre anni, per disservizi generati dal contenitore di gasolio obsoleto e con gravi perdite sotterranee, la caldaia che si alimenta dallo stesso contenitore non si pùò attivare; le sollecitazioni all'AMG Gas di Palermo non hanno prodotto alcun risultato fattivo. Cosi, anche per questo inverno adesso rigido e per la collocazione della stessa scuola alle falde del monte Pellegrino, le temperature riportate nelle classi e nei laboratori soprattutto la mattina si attestano tra i 10° ed i 15°. Morale della "favola" stare nelle classi per gli studenti e per i docenti è come sentirsi pinguini e foche nel loro habitat naturale, alla faccia del benessere psicofisico - didattico che dovrebbe determinare l'asse portante di ogni scuola. Ma alla Dante Alighieri no!