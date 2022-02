Via Francesco Crispi · Politeama

Uscita/ingresso del porto, il semaforo c'è, ma le strisce pedonali dove sono? Chi vuole entrare al porto non vede nessuna segnaletica a terra di un attraversamento pedonale, sarebbe il colmo provocare un incidente con un pedone per colpa di mancata segnaletica. La mia segnalazione spero serva a qualcosa, per evitare che qualcuno si faccia male.