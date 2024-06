Strisce pedonali invisibili al Foro Italico: "Un pericolo per i pedoni"

Assurdo, un pedone non ha visibilità sulle strisce per attraversare la strada. Pensate alle auto che sfrecciano al Foro Italico, come da foto, e in via Oreto nuova dove abitiamo. Per non dire che è così in tutta la città. Alla nuova rotonda in via Oreto bisognare rifare le strisce ben evidenti, le auto che arrivano dall'autostrada non rispettano le precedenze. Comune, assessore: svegliatevi.