Via Duca della Verdura, strisce immaginarie davanti all'istituto Vittorio Emanuele III

Il 10 aprile ho inviato questa foto, scattata in via Duca della Verdura, davanti all'istituto Vittorio Emanuele III, al Comune e all'Amat, oltre alla pubblicazione sui social. Chiedevo ed evidenziavo, che dato l'alto flusso di pedoni che giornalmente raggiunge l'Istituto, di ripristinare le strisce e prendere in considerazione l'eventuale istallazione di un semaforo a chiamata. Considerando il fatto che la nostra città ha un'alta percentuale di vittime di pedoni. Ma ovviamente a oggi solo parole al vento.