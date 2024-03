Volevo segnalare l’assenza delle strisce a terra che delimitano dove devono stare i cassonetti della spazzatura in via Sunseri. Purtroppo i palermitani non vedendo la striscia a terra coprono con le proprie auto i cassonetti della spazzatura ( anche se non dovrebbero lo stesso) e poi così la spazzatura la sera non può essere prelevata dagli addetti.