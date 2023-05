Strage di Capaci, corteo degli studenti dell'istituto comprensivo Abba-Alighieri in ricordo delle vittime di mafia

In occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci, l'istituto comprensivo. Abba-Alighieri, in accordo con la "Rete per la promozione della cultura antimafia", il 23 maggio ha organizzato un corteo che partirà alle 10 dalla scuola media in via Ruggero Marturano e, attraversando le strade del quartiere, passerà per le sedi della scuola Primaria in via Calcedonio e dell'Infanzia in via Rallo.

La manifestazione si concluderà con un sit in nella piazzetta antistante le sedi della circoscrizione comunale (tra via Fileti e via Cimbali). Tutti gli alunni animeranno la piazza con cartelloni e striscioni, canti, riflessioni e pensieri.