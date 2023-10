Strade provinciali tra abbandono, spazzatura e buche: da San Cipirello a Corleone tratto quasi impraticabile

Gallery

















Ennesima segnalazione sulle pessime condizioni delle strade provinciali del palermitano. Oggi l'attenzione è rivolta alla SP 4 che collega San Cipirello a Corleone. Una strada d'importanza strategica per i numerosi pendolari, per coloro che devono recarsi in Aeroporto dal "Corleonese" e soprattutto per quanti hanno necessità di spostarsi, anche in ambulanza, all'ospedale di Partinico che offre molti reparti mancanti all'Ospedale Dei Bianchi di Corleone. La SP 4 oggi, malgrado numerose segnalazioni, versa in condizioni di quasi impraticabilità e la Città Metropolitana di Palermo fa orecchie da mercante e non interviene neppure per la minima manutenzione lasciando la strada nell'abbandono più totale. Le continue promesse durante la campagna elettorale vengono anche in questo caso regolarmente disattese.