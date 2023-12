Via Montepellegrino, 178 · Montepellegrino

Via Montepellegrino, 178 · Montepellegrino

Via Montepellegrino, la strada è peggio di un campo minato… ciclisti, ciclomotori e monopattini rischiano di farsi male. Ma i consiglieri di quartiere sono in letargo? Occorre realmente che un cittadino si rompe la testa per risolvere il problema ?