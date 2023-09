Villagrazia di Carini, residenti di via Siria e via Turchia "vittime" dell'oscurità

Le strade sono spesso il riflesso della qualità della vita dei suoi residenti ma cosa accade quando rimangono avvolte nell'oscurità? È la triste realtà che i residenti di Via Siria e Via Turchia, a Villagrazia di Carini, si trovano ad affrontare ogni volta che il sole tramonta. Lì l'illuminazione pubblica, concepita per garantire sicurezza e comodità, sembra essere rimasta un miraggio. E il Comune, avvisato più volte del problema, non risponde come dovrebbe.



Per di più, l'estate è ormai al capolinea, le giornate si fanno sempre più corte, a scapito della tranquillità delle decine di famiglie che vivono nella zona. Infatti, non è raro assistere ad auto che, approfittando del buio della notte, stazionano non si sa per quale motivo e di certo gli abitanti non possono rischiare di verificare di persona: "L'illuminazione pubblica è un diritto e non un capriccio - denuncia una residente - e ritirarsi la sera, soprattutto d'inverno, diventa una continua avventura al buio, soprattutto in una strada poco frequentata e dissestata".



Sì, perché oltre alle tenebre (nonostante la presenza dei pali della luce mai messi in funzione), entrambe le strade che conducono in via Turchia e in via Siria sono così piene di buche che percorrerle è costantemente un'impresa, con il rischio frequente di danneggiare le auto o di farsi male se a bordo di moto o bici, figuriamoci di sera, senza l'apporto dell'illuminazione pubblica.



Proprio come sostiene un'altra residente: "la totale assenza di luci in strada mette preoccupazione e ansia. Spesso vedo automobilisti sostare al buio senza una ragione evidente. Auto che non appartengono ai residenti o eventuali conoscenti. Di sera, non riesco a uscire dal cancello serenamente. A questo si aggiunge la mancanza di pulizia dei marciapiedi, erbacce alte e folte che rendono impraticabile il camminarci sopra. È una situazione insostenibile". Eppure non si può dire che il Comune non conosca le due vie perché ogni giorno, con regolarità, i rifiuti vengono raccolti.