Sferracavallo, in via Schillaci lavori incompleti: disagi per i residenti

Sono un residente di via Schillaci, a Sferracavallo. Dallo scorso novembre si lavora per la posa dei tubi della nuova fognatura, ma da 10 giorni non si vedono più gli operai lavorare, eppure mancano pochi metri per completare l’opera. L’assurdo è che hanno lasciato un buco nel centro della sede stradale, transennato, che costringe noi residenti a fare un lungo giro per entrare ed uscire dalle nostre abitazioni. Percorrendo tra l’altro la via particolarmente stretta in due sensi.