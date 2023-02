"Parte alta di corso Calatafimi, strada chiusa da una sbarra..."

Nella parte alta di corso Calatafimi, precisamente accanto alla chiesa di Sant'Antonino, c'è una stradella che collega con la via Maddalena (Conigliera) . Questa strada è chiusa da una sbarra di ferro artigianale, in ambo la direzioni non c'è un cartello di strada o accesso privato! Quindi molto probabilmente è una strada o un passaggio pubblico ma privatizzata da ignoti. Questo passaggio è molto importante per bypassare il tratto chiuso di via Maddalena! Chiediamo al Comune di mobilitarsi...