Zona Oreto, via Francesco Bruno: una strada abbandonata dal Comune

Abito in via Francesco Bruno, una strada chiusa nella zona di via Oreto alle spalle del centro Biagio Conte. Purtroppo mi rivolgo a voi perché questa strada è abbandonata dal comune. La strada è veramente sporca e piena di buche. La gente fa quello che vuole come per esempio rompere la parte ammalorata dei balconi e lasciare i calcinacci per la strada oppure veicoli abbandonati da mesi e con l'assicurazione scaduta. Allego le foto con la speranza che si possa sensibilizzare l'amministrazione comunale a prendersi maggiormente cura delle nostre strade.