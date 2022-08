Stop alle carrozze trainate dai cavalli, Nicolò Romano (Comitato civico): "Si pensi anche a sistemare i cocchieri"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Stop alle carrozze trainate dai cavalli, sono favorevole al pensiero degli animalisti - commenta il presidente del Comitato civico Nicolò Romano - ma chi ha firmato l'ordinanza pensi a sistemare lavorativamente i cocchieri, oppure propone alle aziende che si occupano di veicoli elettrici, un'inventiva elettrica per le carrozze. Non ritengo opportuno che dopo anni di lavoro e sacrifici e soldi spesi per curare un cavallo, devono trovarsi padri di famiglia senza un lavoro, invito a chi di competenza a riflettere, penso che esiste un capogruppo, invitatelo nelle vostre camere per un accordo. I cavalli fanno parte della storia, e molto spesso i turisti cercano i cocchieri per vivere la storia della nostra bella città, chi ha firmato, aiuti i cocchieri ad accogliere i turisti nella nostra meravigliosa realtà chiamata Palermo".