Stadio pieno e caos sugli spalti: "I miei posti occupati da altri, gli steward arrivati solo dopo 20 minuti"

Volevo solo comunicare un disservizio avvenuto durante la semifinale Palermo-Feralpisaló. Assenza di steward all’ingresso sugli spalti. Mi reco al mio posto gradinata superiore posto B16 fila 2 posto 1-2-3-4 con la mia famiglia ma questi posti li troviamo occupati da persone che non vogliono sentirne di alzarsi. Ho dovuto alzare la voce per non separarmi dai miei figli e mia moglie. Per fortuna poi hanno capito la situazione e si sono alzati anche perché si sono alzati i toni. Comunque gli steward sono arrivati dopo 20 minuti che la partita ha avuto inizio con 35.000 persone non è ammissibile una cosa del genere con gente che non sapeva quali erano i propri posti perché lo stadio ha poche indicazioni e i numeri sono tutti cancellati. Spero che per la finale il Palermo calcio prenda le dovute precauzioni.