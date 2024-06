Zona Fiera, in via Cirrincione le sterpaglie invadono il marciapiede

Segnalo lo stato di questo marciapiede in via Andrea Cirrincione all'altezza dei civici 26 e 28, zona Fiera. Come si può evincere dalle foto le sterpaglie hanno ormai invaso il marciapiedi lasciando ai passanti solo un piccolo corridoio per poter passare con notevoli rischi per le persone soprattutto se anziane. Quando si provvederà a riportare lo stato di cose a una condizione minima di civiltà?