Segnalo le condizioni in cui vertono i marciapiedi di viale dell'Olimpo, con sterpaglie e marciapiedi inesistente. La pista ciclabile non è più visibile ed in ogni caso impraticabile vista la presenza della pavimentazione stradale totalmente dissestata dai rami degli alberi con i blocchi di marmo dei marciapiedi sparpagliati anche sulla sede stradale.