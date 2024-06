"La vergogna di piazza Pretoria è solo il degrado che la deturpa"

Gallery











Piazza della "vergogna" non per via della nudità delle stature della fontana, ma per lo stato di degrado che avvolge quella che dovrebbe essere la piazza di punta della città, ovvero il posto in cui si trova il palazzo comunale. Tutta piazza Pretoria e anche la fontana sono letteralmente infestate da sporcizia e abbandono, con grande stupore dei numerosi turisti che passano di lì. La situazione del decoro urbano della città in centro storico non ha mai toccato livelli così bassi. Ai posteri l'ardua sentenza.