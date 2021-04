Arco dei Biscottari, imbrattati gli stencil di Christian Guémy

Christian Guémy è uno street artist che, nel 2015, seguendo le orme di Caravaggio in Sicilia, aveva realizzato dodici stencil a Palermo, riproducendo, a volte in maniera speculare, dettagli delle opere più famose del grande pittore, vissuto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Nel 2020, avevo segnalato la presenza in piazza Indipendenza di uno di questi stencil, il Fanciullo con canestra di frutta, dietro il battente della porta del panificio Padre Pio, uno dei sei stencil sopravvissuti ai furti, dato che delle opere di street art di Guémy sei erano state trafugate poco tempo dopo la loro realizzazione.

In quell'occasione, PalermoToday realizzò un video con l'intervista al gestore del panificio e mostrò anche un altro stencil, in via Colonna rotta, con un dettaglio de I bari e l'intervista al gestore della trattoria lì vicino che aveva ospitato Guémy.

Oggi segnalo un altro stencil di Guémy, sotto l'arco dei Biscottari, con un dettaglio de I musici, imbrattato e seminascosto dalla scritta verde fosforescente di un presunto graffitaro, tale Skasso.