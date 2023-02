Da più di 15 giorni le scale mobili della stazione Notarbartolo sono guaste. Come conseguenza, l'unica via per uscire dalla banchina ferroviaria sono le scale. Queste vengono puntualmente intasate da chi sale e da chi scende per prendere il treno. Causando pericolo e confusione. Siamo arrivati alla frutta, è vergognoso!