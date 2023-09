Apre la stazione Orsa di Cinisi: "Ma gli orari dei treni non aiutano noi pendolari"

Da oggi apre la stazione metro orsa, in teoria è stata aperta per agevolare i pendolari, ma in pratica, se guardiamo gli orari di fermata e, soprattutto di arrivo, non agevolano per niente i pendolari, tant'è che rispetto alla domanda l'affluenza sarà pari quasi a zero. Noi pendolari ci chiediamo come si possono mettere due corse alle 13.12 e alle 17.12 da Palermo verso Orsa quando gli studenti escono da scuola alle 14? E i lavoratori dopo le 19.30-20?

Quindi chiediamo alle Ferrovie e all'assessore ai Trasporti Aricò di ampliare l'offerta con altre corse da e per Orsa! Altrimenti pensiamo che sia stato fatto tutto per poi richiuderla e allora non si capisce la spesa di 200 mila euro per il restyling della fermata metropolitana Orsa.