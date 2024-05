Motorini e "bici" elettriche tra i turisti e pendolari alla stazione Lolli

Nella centralissima fermata della stazione Lolli frequentata da turisti e pendolari nonostante le molte segnalazioni al comune tramite urp assistiamo indifferenti a bande di minorenni che infischandosene delle regole in piena zona pedonale sfrecciano senza casco in mezzo a turisti e pendolari. Il comitato civico della zona da anni si batte per contrastare il degrado della zona ma siamo sistematicamente ignorati dalle istituzioni, inutile anche chiamare il numero unico per le emergenze che nonostante ogni giorno riceva una richiesta di aiuto ignora palesemente le richieste.

Il comitato civico ha provveduto a registrare con cura le richieste di intervento perché qualora qualcuno si farà male a causa di questa gentaglia provvederemo a fare apposita denuncia .Poliza, carabinieri vigli urbani hanno il dovere di intervenire ma in questa città qualunque richiesta sembra inutile. Per farsi ascoltare bisogna essere uccisi da una bomba in questa città