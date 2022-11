La porta di ferro che chiude la stazione nelle ore notturne è stata divelta volontariamente e giace inerme sui gradini delle scale impedendo in parte l'accesso ai binari... Atti di vandalismo puro e mi chiedo se gli abitanti della zona abbiano bisogno di visita otorina o l'utilizzo di protesi acustiche per non richiedere l'intervento della polizia,