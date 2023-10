Sterpaglie in piazza Pretoria: "Fontana della Vergogna, mai nome fu più azzeccato"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buona sera Sindaco, come sta? Passavo giusto poco fa alle ore 18.30 dell'11.10.2023 da piazza Pretoria, e ho trovato vergognoso il suo stato di degrado, testimoniato dal video allegato. Data la crescita della sterpaglia e le poche piogge che ci sono state, sicuramente saranno parecchie settimane che nessuno si occupa della pulizia della fontana. Fontana della Vergogna; mai nome è stato così azzeccato. Era solo per renderglielo noto, visto che giornalmente suppongo ci passi accanto e non se ne sia accorto. A volte sento urlare per strada: "Ti nna gghiri a caaasaaa!" Non so se sia rivolto anche a lei. Buona notte signor Sindaco; e sogni d'oro.