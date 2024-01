Stadio delle Palme, la protesta: "Chi si occupa del prato all'interno della pista? Erba alta, sono spuntati perfino i funghi"

In estate, il prato all'interno della pista di atletica dello Stadio delle Palme versa in condizioni disastrose per mancanza di irrigazione. In inverno invece il prato è in totale abbandono e l'erba è arrivata a un'altezza di 50 centimetri circa. Questa mancanza di manutenzione ordinaria a cosa è dovuto? In alcuni punti del prato sono spuntati persino i funghi!