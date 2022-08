Stadio Barbera, la protesta di un tifoso: "Seggiolini vecchi e sporchi"

Ecco dove deve sedersi, un abbonato o una persona che va a vedere una partita singola al Renzo Barbera. Il Palermo mirava ad una campagna abbonamenti più fruttuosa, come numeri, ma al momento è un traguardo fallito. Se alla diffidenza, di tanti tifosi non sfegatati, sommiamo i disagi del Renzo Barbera allora il quadro è fatto... oltre non si può andare. Oltre ad essere scomodissimi e vecchi, i posti a sedere del Barbera nella maggior parte delle occasioni sono ridotti nelle condizioni delle foto, con aggiunta nei posti più alti di escrementi di uccelli. Si narra, che i sedili vengano puliti due volte a settimana e che, ovviamente se i piccioni espletano due ore prima della partita, il personale non ha colpe ovviamente. Ma un dubbio viene, ha piovuto due ore prima di Palermo-Ascoli? Sicuramente una svista del personale, che doveva assicurare la pulizia. Noi tifosi amiamo la squadra, la società e rispettiamo voi tutti ed il vostro lavoro....rispettateci anche voi. Forza Palermo!