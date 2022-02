Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo video mostra le condizioni pessime in cui si trovano i bagni della tribuna superiore dello stadio Renzo Barbera, a un mese dall'arrivo della Nazionale per la partita Italia-Macedonia del Nord, valevole come play-off di qualificazione ai Mondiali in Qatar".

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday