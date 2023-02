Turno su un foglio e un solo sportello aperto: così nel 2023 in piazza Marina si rinnova la carta d'identità

Stamattina, come del resto tutte le mattine, alle 8,30 trovo 48 persone in turno per poter richiedere una nuova carta d'identità. La cosa sconcertante è che la prenotazione online non è funzionante (e pertanto il disservizio non è monitorato). Inoltre non esistono numerini distribuiti dagli addetti ai lavori ma un foglio di carta appeso con un po' di scotch alla parete. La cosa allucinante è che attivo un solo sportello per più di 60 persone (mentre scrivo altre persone si iscrivono). È una cosa incredibile...