Asp, sportello per il cambio medico online continua a essere indisponibile

La procedura per il cambio medico online è indisponibile dall'anno scorso nonostante ripetute segnalazioni. Non si tratta di un errore umano ma la procedura è stata deliberatamente disattivata, non penso sia da colpevolizzare la società "olomedia" in quanto pare essere una scelta dell'amministrazione dell'Asp.

A oggi l'unico modo per cambiare medico o pediatra è il turno fisico, cosa assolutamente scandalosa dato che la procedura online era stata implementata con successo durante il periodo di pandemia e improvvisamente è stata accantonata durante il 2022. Ma oltre al danno, la beffa. Il commissario straordinario dell'Asp Palermo, Daniela Faraoni, promulgava innovazione e digitalizzazione spinta fino a qualche mese fa. E' interessante notare come per lei evidentemente digitalizzare significhi stampare un modulo e portarlo agli uffici centrali.