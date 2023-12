Sport cinofili, Palermo si aggiudica due primi posti alle finali nazionali di Cattolica

Gallery



Questo fine settinana si sono svolte a Cattolica le consuete finali nazionali Csen di numerose discipline cinofile che hanno visto confrontarsi binomi provenienti da tutta Italia, classificati nei rispettivi campionati regionali. Anche quest'anno Palermo la fa da protagonista e si guadagna due primi posti nella disciplina "obedience". A portare a casa il titolo di campionesse nazionali sono Giovanna Ganci (1° posto in Obedience, classe "debuttanti") insieme al suo esemplare femmina di pastore australiano, Holly, e Lavinia Luca (1° posto, "classe 1)", insieme al suo border collie, Mind the Dog Lycos. La disciplina dell'Obedience prevede cinque classi di esercizi di difficoltà crescente, da eseguire in sincronia con il proprio cane. E' uno sport molto divertente che permette di costruire un legame particolarmente intenso con i propri amici a quattro zampe. E' possibile conoscere tale disciplina presso il centro cinofilo Asd Smiling Dog Palermo di via P. 40, a Palermo, all'interno del ristorante-maneggio Villa Pensabene.