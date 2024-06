Sporcizia, topi e marciapiedi impraticabili tra via Daita e via Quintino Sella

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si segnala nelle vie del centro limitrofe a via Libertà - come Via Daita, via Quintino Sella, via Floreatano Pepe - la presenza di sporcizia e topi che invadono le strade in pieno giorno in cerca di cibo. In particolare in via Puglisi Bertolino si segnala la presenza di una tana di topi che oltretutto non si spaventano ma rischiano di mordere passanti e cani. La tana è sull’unico marciapiede stretto e rotto pieno di rifiuti che non consente dunque il passaggio se non in strada per evitare il suddetto topo e i rifiuti.