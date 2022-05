Desidero mostrare ai cittadini la sporcizia di una zona centrale di Palermo, esattamente via Giuseppe La Farina, via Terrasanta, via Enna e via Santa Rosa. E' una vergogna,a parte la sporcizia delle strade e dei marciapiedi,non vengono puliti neanche i cestini per i rifiuti, causando la fuoriuscita dell'immondizia che ovviamente si riversa per terra. Il sindaco apra gli occhi!